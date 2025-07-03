MKE Ankaragücü, Kaleci Ertaç Özbir ile Sözleşme Uzattı

MKE Ankaragücü, Kaleci Ertaç Özbir ile Sözleşme Uzattı
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TFF 2. Lig ekibi MKE Ankaragücü, 35 yaşındaki tecrübeli kaleci Ertaç Özbir ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüp, mevcut oyuncularının sözleşmelerini uzatarak kadrosunu koruma yolunda adımlar atıyor.

TFF 2. Lig ekibi MKE Ankaragücü, tecrübeli kaleci Ertaç Özbir'in takımda kaldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son 2 sezondur takımda yer alan 35 yaşındaki kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Süper Lig ile 1. Lig'den üst üste küme düşen ve transfer yasağı bulunan MKE Ankaragücü, mevcut oyuncuların sözleşmesini uzatarak onları takımda tutmaya çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesini uzatan ilk isim kaleci Ertaç Özbir oldu.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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