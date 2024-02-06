MKE Ankaragücü, depremde arama kurtarma çalışmalarına destek verdi

Mke Ankaragücü Kulübü, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ilk yıl dönümünde, arama kurtarma çalışmaları yapan kamu kurum ve kuruluşlarını unutmadı.

Mke Ankaragücü'nün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Anagold 24 Erzincanspor'la oynadığı maçın seremonisine sarı-lacivertli futbolcular, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), Polis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), 112, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AKUT, Kızılay ve İtfaiye'nin montlarıyla çıktı.

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da sahaya JAK personelinin montunu giyerek geldi.

İki takımın futbolcuları sahaya "04: 17 6 Şubat 2023, Unutmayacağız, Unutturmayacağız" pankartıyla çıktı ve depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Anadold 24 Erzincanspor ise sahaya depremde hayatını kaybeden futbolcu Hakan Doğan'ı anarak, sahaya Doğan'ın fotoğrafının olduğu "Unutmadık, Unutmayacağız" tişörtlüyle çıktı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın. Büyük felaketler aynı zamanda milletlerin birliğini, beraberliğini gösterdiği dönemler oluyor. 6 Şubat depreminde devlet kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız günlerce arama kurtarma çalışmalarında yer aldılar. Seremonide onları bir kez daha hatırlayıp, teşekkür etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Depremde çok fazla kurumun ve vatandaşların arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını vurgulayan Aytekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında seremonide temsil edilen kurumlardan çok daha fazlası deprem bölgesinde sahada faaliyette bulundu. Hepsini orada temsil ettirme şansımız olmadığı için onlara da sizin vesileniz ile ayrı ayrı minnettar olduğumuzu belirtelim. MKE Ankaragücü Kulübü olarak; asrın felaketinin yaşandığı dönemde, futbolun farkındalık gücünü, bölgeye yapılan yardımların arttırılması ve koordinasyonu açısından kullanmıştık. Bugün de 'Yarın için bugün!' diyerek doğru hazırlık ve dayanışma ile tekrar yaşanabilecek bir yıkıma karşı koyulabilmesi açısından fayda sağlayabilecek her türlüğü etkinliğin içinde olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz."