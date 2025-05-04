MKE Ankaragücü Başkent Derbisinde Kazandı, Kümede Kalma Mücadelesi Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasındaki başkent derbisinde konuk olduğu Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yenen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, kazandıkları için mutlu olduklarını, son hafta maçında da galip gelerek ligde kalmak istediklerini belirtti.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmalarının ve yukarıya tutunmalarının gerektiği bir karşılaşmaya çıktıklarını aktararak, "Kazandık ama zaman daraldı, son bir final maçımız kaldı. Geldikten sonra 2'de 2 yaptık, inşallah önümüzdeki hafta oynayacağımız Amed Sportif Faaliyetler maçını da kazanacağız, sonrasında da rakiplerimize bakarak yol çizeceğiz. Camia olarak kazandığımız için mutluyuz ama keşke istediğimiz sonuçlar olsaydı. Son haftaya bıraktık işimizi ama inşallah önümüzdeki hafta kazanırız, rakiplerimiz de kaybeder ve inşallah bu lige tutunuruz." diye konuştu.

Ankara Keçiörengücü'nün de iyi bir takım olduğunu belirten Kaplan, "Sezon başında iyi bir giriş yaptılar bana göre play-off'u şanssız bir şekilde kaçırdılar. Çok iyi oyuncular aldılar, ülke futboluna iyi oyuncular kattılar, kulüp yapılanmasında da Sedat başkan güzel işler yaptı. Keçiörengücü'nü de Sedat başkanı ve sportif direktörlerini de kutluyorum çünkü Türk futboluna yetiştirdikleri oyuncularla güzel katkıları var." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü olarak genç oyuncuları da oynattıklarını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"İlk yarıda öne geçtik, ardından gol yedik. Orta sahada tam istediğimiz oyunu kuramadık, rakibimize uzak oynadık. Bunları devre arasında konuştuk. Sonuçta maçı kazandık, bundan sonra da Keçiörengücü'ne başarılar diliyorum. Önümüzdeki Amed Sportif Faaliyetler maçına bakacağız. Geldiğimizde de söyledik, '3'te 3 yapacağız.' dedik ve 'İnşallah kümede de kalacağız.' demiştik. Tabii Manisa FK'nin haftaya Ümraniyespor deplasmanı var. Moralimizi bozmuyoruz, moralimizi yüksek tutacağız, inşallah Ankaragücü bu ligde kalır, bana göre de kalacak. Ben öyle hissediyorum."

Bir basın mensubunun sorusu üzerine Gençlerbirliği'nin kazanması ve uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıkmaya çok yaklaşmasını da değerlendiren Kaplan, "Gençlerbirliği'nin kazanması ve uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıkmaya yaklaşması başkent futbolu adına sevindirici, inşallah onlar Süper Lig'e çıkar, biz de ligde kalırız. Ankara futbolu için Keçiörengücü de keşke play-off'a çıksaydı, bizim için sevindirici olurdu. Son hafta da olsa biz son düzlüğe kadar savaşacağız ve bu ligde kalacağız." şeklinde konuştu.

Yıldırım: "Komik bir penaltıydı"

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım, "Maçla ilgili çok fazla konuşmayacağım. Verilen penaltıyı hepimiz gördük, komik bir penaltıydı. Hocamız da (Sedat Ağçay) zaten şimdi yönetim kuruluyla bir görüşme yapacak, ondan sonra kararını verecek." dedi.

Basın mensuplarından soru almayacağını belirten Yıldırım, bu açıklamayla yetindi.