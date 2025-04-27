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MKE Ankaragücü, Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 Mağlup Etti

MKE Ankaragücü, Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yenerek 7 maç sonunda galip geldi. Maçta Ahlatcı Çorum FK'nın kullandığı penaltı vuruşunu Ankaragücü kalecisi Görkem Cihan kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alpaslan Şen, Egemen Savran, Mehmet Ali Vardar

Mke Ankaragücü : Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Osman Çelik, Mahmut Tekdemir, Schulz, Cem Tuna Türkmen (Dk. 54 Rakoczy), Ali Kaan Güneren (Dk. 71 Yusuf Emre Gültekin), Rotariu (Dk. 54 Bajic), Dalcio, Hayrullah Bilazer (Dk. 54 Miraç Şimşek), Owusu (Dk. 90+4 Diogo)

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş (Dk. 46 Atila Turan), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Tunahan Ergül (Dk. 63 Atakan Akkaynak), Atakan Cangöz, Geraldo, Diniyev (Dk. 46 Verheydt), Eren Karadağ (Dk. 46 Suat Kaya), Ali Akman

Gol: Dk. 76 Owusu ( Mke Ankaragücü )

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Cem Tuna Türkmen, Dk. 80 Bajic, Dk. 90+1 Osman Çelik ( Mke Ankaragücü ), Dk. 58 Kerem Kalafat, Dk. 74 Geraldo, Dk. 90+5 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)

ANKARA(AA) - Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Mke Ankaragücü, konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi.

Mke Ankaragücü, 7 maç sonra kazanarek puanını 42'ye yükseltti.

Ahlatcı Çorum FK'nin Hollandalı oyuncusu Thomas Verheydt'in 52. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, MKE Ankaragücü kalecisi Görkem Cihan gole izin vermedi.

Müsabakanın ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Karşılaşmayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da izledi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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