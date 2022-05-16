MIYC 13. Kış Trofesinin şampiyonları ödüllerini aldı - Haberler

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl 13.cüsü Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen ve 6 ayaktan oluşan, 22 Ocak'ta başlayan Uluslarası Yelken Kış Trofesi bugün sona erdi. 28 yelkenli tekne ve 300 yarışmacının katıldığı trofede, yarışlardaki galipler ödül töreninde kupalarını aldı.

Yelkenli teknelerin boyut ve ağırlıklarına göre belirlenen IRC 0, IRC1,IRC2,IRC3VE IRC4 gruplarından oluşan teknelerin rüzgarın hızına göre balonlarını açması, yarış komitesi tarafından kurulan parkurları hatasız tamamlamaları ve yarışı centilmence önde bitirmeleri ile derecelendirilen yarışmacıların ödülleri düzenlenen tören ile takdim edildi. Marmaris Uluslararası Yelken Kulübünün bahçesinde gerçekleşen ödül töreninde Nisan ayında düzenlenen 5.ayak yarışlarında, 6. Ayak yarışlarında dereceye giren takımlar ve tüm trofe çerçevesinde ilk üçe giren takımlar kupalarını aldı.

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü Başkanı Zafer Öznur " & ayaktan oluşan 2022 yılının kış trofesini başarı ile tamamladık. Bu gece şampiyonlara ödüllerini takdim ettik. Önümüzdeki yıl için yarış takviminin hazırlıklarına başladık. Yarışlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum " dedi.

Trofede IRC4 grubunda VMG yelken teknesi ile birinci olan Doğukan Kandemir " Bu sene 6 ayakta da yarıştık hepsinde çok eğlendik ve gerçekten sonuçlarımız çok iyiydi, ekibimiz adına organizasyona çok teşekkür ederim " şeklinde konuştu.

IRC3 Grubunun kazananı Ada Sailor teknesi kaptanlarından ve teknenin ilk sahibi Alp Doğuoğlu " Trofenin sonuna geldik, çok güzel organize olan çok keyifli yarışlar yaparak başarılar elde ettik. Ben teknenin ilk sahibi olarak son sahibi Ali Öztürk ile birlikte yarışarak harika sonuçlar aldık " dedi.

Ali Öztürk ise " Bizimle yarışmayı kabul ettiği için Alp abiye teşekkür ederim çok iyi birbirine kenetlenen ve bu bağlılıktan şampiyonluklar çıkaran bir takım olduk çok gururluyuz teşekkür ediyorum " diyerek önümüzdeki yıl yapılacak yarışlarda yine olacaklarını belirttiler.

Trofenin IRC0 grubunda yarışan ve genel sonuçlarda da şampiyon olan Eker 40 teknesinin kaptanı Ahmet Eker ise "10 kişilik ekibimiz ile 6 ayağı bitirdik. Çok güzel bir rekabet ortamında başarılı yarışlar yaptık. Marmaris Yelken sporu ve yarışları için çok güzel bir bölge, önümüzdeki yıl tekrar geleceğiz " dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor