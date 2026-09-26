Mısır Milli Takımı, Salah'ı sentetik zeminli Güney Sudan maçında dinlendirecek

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Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan ve teknik heyet, 29 Eylül'de Güney Sudan ile oynanacak karşılaşmada Muhammed Salah'ı dinlendirme kararı aldı. Salah'ın forma giymeme kararında, maçın sentetik çim zeminde oynanacak olmasının etkili olduğu öğrenildi.

Mısır Milli Takımı teknik heyeti ile Muhammed Salah arasında Angola maçı öncesinde yapılan görüşmede, Salah'ın Güney Sudan müsabakasında forma giymemesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Teknik heyetin, karşılaşmanın sentetik çim zeminde oynanacak olması nedeniyle yıldız futbolcuyu riske etmek istemediği ifade edildi.

Teknik ekibin söz konusu kararı, Muhammed Salah'ın yoğun maç trafiği içerisinde sakatlık yaşama ihtimalini azaltmak ve sentetik zeminin oluşturabileceği olası risklerden korunmasını sağlamak amacıyla aldığı kaydedildi.

Trabzonspor forması giyen Salah'ın, Sudan karşılaşmasında dinlendirilmesinin ardından sonraki mücadelelerde yeniden görev alması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı