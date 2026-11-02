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Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, Trabzonspor'u ziyaret etti.

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Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, Trabzonspor'u ziyaret etti.
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Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, Trabzonspor'u ziyaret ederek kulüp yönetimiyle görüştü. Görüşmede Asbaşkan Kafkas, Muhammed Salah'ın Trabzon'a gelişinin iki ülke ilişkilerine katkı sağladığını belirtti; Rida da Salah'ı karakterli bir futbolcu olarak niteledi.

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulübün açıklamasına göre Rida, ziyarette Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, başkan yardımcıları Ali Haydar Gedikli ve Murat İskender ile Genel Sayman Derviş Köz ile görüştü.

Kafkas, Muhammed Salah'ın Trabzon'a gelişinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını aktararak, "Salah ile sadece bir futbolcu değil, gerçek bir karakter transfer ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Tüm futbolcular ona büyük değer veriyor ve saygı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un Salah'a gösterdiği yakın ilgi ve alakanın Türk ve Mısır halkları arasındaki tarihi ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Hany Abo Rida, tecrübeli futbolcuyu çocukluğundan beri tanıdığını belirterek "Kişilikli, karakterli, çok çalışmayı seven birisidir. Kulübünüze en içten dileklerimi iletiyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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