Mısır Dünya Kupası biletini kaptı

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Mısır, deplasmanda Cibuti'yi 3-0 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Karşılaşmada goller, İbrahim Adel (9. dakika) ve Muhammed Salah'tan (15 ve 85. dakikalar) geldi. Bu galibiyetle 23 puana yükselen Mısır, bitime bir hafta kala grup liderliğini garantileyerek Dünya Kupası biletini cebine koydu.

SALAH'TAN İKİ GOL

Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah, karşılaşmadaki iki golüyle takımının en skorer ismi oldu. Salah, elemelerdeki toplam gol sayısını da 8'e çıkararak Afrika Elemeleri'nin en golcü oyuncularından biri hâline geldi.

TARİHİ ORGANİZASYON 2026'DA

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuva, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak ve tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.