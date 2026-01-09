Miroslav Stoch: Fenerbahçe benim ikinci evim

FENERBAHÇE'NİN eski oyuncusu Miroslav Stoch, "Kendi ülkemde bu kadar tanınmıyordum. Burası artık benim ikinci evim, oğlum da burada doğdu" dedi.

Golazo Cup organizasyonu kapsamında Türkiye'ye gelen eski Fenerbahçeli futbolcu Miroslav Stoch, Puskas Ödülü'nden, Fenerbahçe kariyerinden, sarı-lacivertli taraftarlara ve Süper Kupa finaline kadar önemli açıklamaları Demirören Haber Ajansı'na özel yaptı.

Golazo Cup davetini ilk aldığında büyük bir heyecan yaşadığını belirten Stoch, "İlk davetiyeyi aldığımda çok heyecanlandım. Sanal medyada kontrol ettiğimde bunun müthiş bir organizasyon olduğunu gördüm. Bu benim ikinci Golazo Cup deneyimim. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

'PUSKAS ÖDÜLÜ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ AMA…'

Kazandığı FIFA Puskas Ödülü hakkında konuşan Slovak futbolcu, takım başarısına verdiği önemi vurgulayarak, "Puskas ödülü beni çok mutlu etti ama aslında takım olarak kazanılan kupaları ve ödülleri tercih ederim. O ödülü almak da beni çok heyecanlandırdı. O gün benim için muhteşem geçti, çok mutlu ve heyecanlıydım. Yine de her zaman takım başarıları benim için ön planda" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ BENİ ŞAŞIRTTI'

Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme değinen Stoch, sarı-lacivertli kulübün büyüklüğünden etkilendiğini belirterek, "Negatif bir şey söyleyemem ama pozitif anlamda kulübün büyüklüğü beni gerçekten şaşırtmıştı. Chelsea'den geldim ve Fenerbahçe de Chelsea gibi çok büyük bir kulüp. Kendi ülkemde bu kadar tanınmıyordum. Burası artık benim ikinci evim, oğlum da burada doğdu" diye konuştu.

'TARAFTARLA ARAMIZDA ÇOK GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR'

Fenerbahçe taraftarıyla olan ilişkisini de anlatan Stoch, "Fenerbahçe taraftarıyla harika bir bağım var. Sanal medyadan hala çok sayıda mesaj alıyorum. Taraftarla aramızda çok güçlü bir bağ var. Aramızdaki bağ gerçekten çok kuvvetli" dedi.

'UNUTAMADIĞIM GOL PUSKAS'A GİDEN GOLDÜ'

Sarı-lacivertli formayla attığı goller arasında en özeli sorulan Stoch, "Fenerbahçe'de en unutamadığım gol, Puskas Ödülü'nü almama vesile olan goldü" ifadelerini kullandı.

'UZUN YILLAR SONRA İLK KEZ FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞINI HİSSEDİYORUM'

Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline dair görüşlerini de paylaşan Stoch, "Umarım Fenerbahçe kazanır. Uzun yıllar sonra ilk kez Fenerbahçe'nin kazanacağını hissediyorum. İnşallah kupayı Fenerbahçe alır" diyerek sözlerini tamamladı.