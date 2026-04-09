Ural Aküzüm, Mircea Lucescu'nun cenaze ve anma törenlerine katıldı

TÜRKİYE Futbol Federsyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mircea Lucescu için Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen cenaze ve anma programına katıldı.

Kariyerinde daha önce A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ta da görev yapmış Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Tecrübeli teknik adam için Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan National Arena'da anma etkinliği düzenlendi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de düzenlenen etkinliklere katıldı.

Anma programı kapsamında Ural Aküzüm, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından ve UEFA'nın bir önceki dönem İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile birlikte Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu'ya da taziye ziyareti yaptı. Görüşmede, Lucescu'nun Türk ve Rumen futbolu arasında kurduğu güçlü bağlara ve iki ülke futboluna bıraktığı kalıcı mirasa vurgu yapıldı.

Program çerçevesinde Ural Aküzüm, T.C. Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret ederek törenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Romanya'da faaliyet gösteren Türk futbol kulüplerinin taraftar derneklerinin temsilcileriyle de bir araya gelen Aküzüm, Lucescu'nun Türk futbolu üzerindeki etkisi ve iki ülke arasındaki sportif ilişkilerin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Ural Aküzüm, Türkiye Futbol Federasyonu adına anma alanında Lucescu için açılan hatıra defterine ise, "Bilge, filozof ve entelektüel kişiliğinle Türk futbolunda bir kuşağı etkiledin. Futbolu yalnızca bir oyun değil; disiplin, zarafet ve düşünceyle yoğrulmuş bir kültür olarak ele aldın. Türkiye Futbol Federasyonu adına, ülkemizde sayısız futbol insanının yetişmesine katkıların ve iki ülke arasında kurduğun güçlü köprü dolayısıyla en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyorum" mesajını yazdı.

