Mircea Lucescu'dan hastalık açıklaması

Güncelleme:
ROMANYA Milli Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, ağır bir grip geçirdiği için hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 80 yaşındaki Lucescu, doktorların gözetiminde tedavi görerek bir an önce iyileşmeyi bekliyor.

ROMANYA Milli Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, ağır bir grip geçirdiğini ve şu an hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Türk Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü yapan 80 yaşındaki Rumen çalıştırıcı sağlık durumuyla ilgili DHA'ya telefonla özel açıklamalarda bulundu.

Lucescu, bir süredir kendini iyi hissetmediği için evde ilaç kullandığını ama halsizlik ve ateşinin geçmediğini belirterek, "Ateşim 39 dereceye kadar çıktı. Şu an hastanede doktorların gözetimi altındayım. Bir an önce iyileşmeyi umuyorum. Doktorlarım pazartesi günü taburcu edileceğimi söyledi" ifadelerini kullandı. Lucescu 'nun çalıştırdığı Romanya Milli Takımı, Türkiye ile Mart ayında 2026 Dünya kupasına katılma yolunda play-off maçı oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
