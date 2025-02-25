Miraç Akın Akarsu, Türkiye 3'üncüsü oldu
Erzincanlı güreşçi Miraç Akın Akarsu, Tokat'ta düzenlenen Okul Sporları Güreş Genç B Grekoromen Türkiye Birinciliği'nde 110 kiloda Türkiye 3'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.
Erzincanlı güreşçi Miraç Akın Akarsu düzenlenen Okul Sporları Güreş Genç B Grekoromen Türkiye Birinciliği müsabakalarında Türkiye 3'üncülüğü elde etti.
17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Tokat ilinde düzenlenen Okul Sporları Güreş Genç B Grekoromen Türkiye Birinciliği müsabakalarında mücadele eden Erzincanlı sporcu Miraç Akın Akarsu, 110 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor