Pentagon'dan 'Dedeağaç kapatılacak' iddiasına yanıt

Erdoğan'ın isteği gerçekleşiyor mu? Pentagon'dan bomba iddiaya yanıt
Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak

İşte kongrede gövde gösterisi yapan Erdoğan'ın asıl hedefi
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina ve Oğuz'un pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti

Ünlü yorumcular 2 pozisyonda da tereddütsüz görüş belirtti
Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar

Miraç Akın Akarsu, Türkiye 3'üncüsü oldu

Miraç Akın Akarsu, Türkiye 3'üncüsü oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincanlı güreşçi Miraç Akın Akarsu, Tokat'ta düzenlenen Okul Sporları Güreş Genç B Grekoromen Türkiye Birinciliği'nde 110 kiloda Türkiye 3'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Erzincanlı güreşçi Miraç Akın Akarsu düzenlenen Okul Sporları Güreş Genç B Grekoromen Türkiye Birinciliği müsabakalarında Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Tokat ilinde düzenlenen Okul Sporları Güreş Genç B Grekoromen Türkiye Birinciliği müsabakalarında mücadele eden Erzincanlı sporcu Miraç Akın Akarsu, 110 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Mourinho'dan derbinin önüne geçecek çıkış: Beni öldürebilirlerdi
img

Derbi sonrası olay sözler: Arı kovanına çomağı soktuk
img

Muş'ta feci olay! Başına buz kütlesi düşen öğrenci ağır yaralandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var

Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar
Darbide 'maymun' kavgası! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi

Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu

Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.