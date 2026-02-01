Haberler

Kütahya'daki Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kütahya'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren sporculara ödülleri Kütahya Valisi Musa Işın tarafından verildi.

KÜTAHYA'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası tamamlanırken, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca TOKİ 1000 kişilik spor salonunda düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi. Üç gün boyunca 958 sporcunun yer aldığı şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, önemli bir mirası sürdürdüklerini belirerek, "Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyon 2026 takvim yılı ilk müsabakasını Kütahya gerçekleştirdik. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da minikler ve yıldızları kategorisinde yılın ilk müsabakasında birlikteyiz. Yaklaşık 30 ilden bine yakın sporcumuz var. Minikler ve yıldızlar bu kategoriler içinde bizim için belki de en önemlilerinden çünkü bu mirası taşıyan bu mirası taşıyan kemankeşlerimiz bizim için çok kıymetli, onlarda bu sporu gerçekleştirerek bu mirası taşıyan bu sporu yaparak kendi kardeşlerin kendi akranlarına bu sporu yayma adına burada bulunuyorlar. Sayın valimizin yerel yönetimin ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün çok ciddi desteği var. Bu kapsamda bize destek olan duyurulmasında yardımcı olan Demirören Medya'ya da teşekkür ediyorum" dedi.

Müsabakaların ardından minik kızlar ve erkekler, yıldız kızlar ve erkekler kategorilerinden dereceye giren sporculara ödülleri Kütahya Valisi Musa Işın tarafından verildi. Kütahya Valisi Işın, federasyona Kütahya'da düzenlediği organizasyon için teşekkür ederek, "Çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Ata sporumuz ecdattan gelen bu spor tarihte çok önemli bir yer tutmaktadır. Ecdattan kalan aynı zamanda savaş kültürü ve sporu olan okçuluğu temsil ettiğiniz, yeniden canlandırdığınız için tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Ödül törenin ardından Kütahya Valisi Musa Işın da ok atışı yaptı.

