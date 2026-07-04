Minikler futbol turnuvasının tek kız oyuncusu takdir topladı

BOLU Gazeteci ve Yazarlar Derneği (BGYD) tarafından düzenlenen, 26 takım ve 250'den fazla minik futbolcunun katıldığı 'Mini Minikler Futbol Turnuvası', açılış ve başlama vuruşuyla başladı. Erkek rakipleriyle aynı sahayı paylaşan turnuvanın tek kız oyuncusu Elif Su Güven (8), sergilediği mücadele, azmi ve özgüveniyle izleyenlerin takdirini topladı.

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği ile Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen, 26 takım ve 250'den fazla minik futbolcunun katıldığı 'Mini Minikler Futbol Turnuvası' başladı. Karaçayır Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada, 2016-2017 doğumlu futbolculardan oluşan kategoride 15 takım, 2018-2019 doğumlu minik sporcuların yer aldığı kategoride ise 11 takım mücadele edecek. İki hafta boyunca sürecek organizasyonda minik futbolcular hem yeteneklerini sergileyecek hem de centilmence rekabet ederek futbolun dostluk ve kardeşlik ruhunu sahaya yansıtacak. Bolu futbolunun geleceğine ışık tutması hedeflenen turnuva, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak final karşılaşmalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

TURNUVANIN TEK KIZ FUTBOLCUSU

Futbol turnuvasında mücadele eden Dörtdivan Spor'un 8 yaşındaki futbolcusu Elif Su Güven, turnuvadaki tek kız futbolcu olarak dikkat çekiyor. Erkek rakipleriyle aynı sahayı paylaşan Elif Su Güven, sergilediği mücadele, azmi ve özgüveniyle izleyenlerin takdirini topladı. Tribünlerden alkış alan minik futbolcu, turnuvanın en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Elif Su Güven'in annesi Özlem Güven, kızının turnuvada tek kız oyuncu olmasının kendisi için gurur olduğunu belirterek, "Küçük gruplar açıldı, onlarla oynamaya başladı. Futbolu çok seviyor, ağabeyini örnek alıyor. Futbolu çok seviyor ve devam etmeyi istiyor. Bütün erkek çocuklarının içinde tek kız ama özgüvenli oynuyor. Arkadaşları ile uyum içindeler ve onu da dışlamıyorlar. Tek kız çocuk ve çok gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı