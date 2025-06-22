Minikler Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Tamamlandı

Minikler Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Tamamlandı
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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası, 10-14 yaş gruplarındaki sporcuların katılımıyla sona erdi. Dereceye giren sporculara madalya töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Sivas Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda, 10-11-12-13 ve 14 yaş erkekler kategorisinde düzenlenen müsabakalar tamamlandı.

Şampiyonada, dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi.

Sporculara madalyaları, Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri, antrenörler ve idareciler tarafından takdim edildi.

Şampiyonada, ilk kez aynı anda 10 minderde 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Organizasyonda kızlar ve erkekler olmak üzere 3 stilde, 6 bini aşkın sporcu ter döktü.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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