Minikler Hentbol Şampiyonası başlıyor

Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Aydın'ın üç ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu faaliyet programında yer alan şampiyonaya; Kuşadası, Söke ve Germencik ilçeleri ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin birçok ilinden 31 kız, 24 erkek takımı olmak üzere toplam 55 takımın katılacağı şampiyonanın kura çekimi, 27 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Kuşadası Efe Ayşe Yurdu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turnuva, 28 Haziran Pazar günü saat 09.00'da başlayacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı