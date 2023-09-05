Minik sporcular, ilk madalyalarını aldılar

Şehitkamil Belediyesi, Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Yaz Spor Akademisi'nde eğitim gören minik öğrencilere, yaşam boyu spor tutkusu aşılamak amacıyla ilk madalyalarını takdim etti.

Çocukları erken yaşta sporla tanıştırmak ve kazandıkları olumlu davranışları yaşam boyu sürdürmelerini sağlamak adına Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları faaliyetlerine büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programında minik cimnastikçilere ilk madalyalarını takdim etti.

Minik sporcuların büyük mutluluk yaşadığı törende; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep Gençlik ve Spor Müdür Vekili Eyüp Dinçoğlu, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol ile çok sayıda antrenör ve sporcu velisi törende hazır bulundular.

"Tematik Eğitim modeli devam ediyor"

Program esnasında yaptığı konuşmada, Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Akademisi'nde tematik eğitim modeli uyguladıklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmalarda çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağladıklarını belirtti. Başkan Fadıloğlu, "Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Yaz Spor Akademisi, büyük özveri gerektiren çalışmalarla dolu dolu geçti. Tematik eğitim modeli, yaz döneminde sporcularımıza hem eğlenceli bir deneyim sunarken hem de çok yönlü gelişimlerine katkı sağladı. Sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda disiplin, özgüven ve takım ruhu gibi değerleri de içerdiğini bir kez daha sporcularımıza aktardık. Şehitkamil Belediyesi olarak, bu tür spor programlarını desteklemeye ve genç nesillerimizi sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Minik sporcularımızın elde ettiği ilk madalyalar, onların gelecekteki başarılarının sadece bir başlangıcıdır. Bu tür programların, kalıcı spor yapma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olduğuna inanıyoruz. Sporun ve sağlıklı yaşamın değerini çocuklarımıza her fırsatta anlatmalıyız. Minik sporcularımıza ve değerli velilerimize programa olan ilgilerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Onların bu başarısı, gelecekteki sporcularımızın ilham kaynağı olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP