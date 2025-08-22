Minik Güreşçi Muhammed Abdulkadir Çelik Türkiye Şampiyonu

Minikler 14 Yaş Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsilen mindere çıkan Muhammed Abdulkadir Çelik, 62 kiloda Türkiye şampiyonu olarak U14 Milli Takım kampına davet edildi.

Minikler 14 Yaş Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta düzenlendi. Şampiyonaya Elazığ'ı temsilen katılan TEİAŞ Spor Kulübü sporcusu Muhammed Abdulkadir Çelik, Türkiye şampiyonu olarak U14 Milli Takım kampına davet edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığlı sporcumuz Muhammed Abdulkadir Çelik'in Sivas'ta elde ettiği Türkiye şampiyonluğu ve U14 Milli Takım kampına davet edilmesi bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Antrenörlerimizi ve sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. İl müdürlüğü olarak gençlerimizin milli takıma uzanan yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ