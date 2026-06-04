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Minikler, hakemin kendilerine küfür ettiği iddiasıyla 1 dakika boyunca topa dokunmadı

Minikler, hakemin kendilerine küfür ettiği iddiasıyla 1 dakika boyunca topa dokunmadı
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Bilecik U13 Gençler Ligi'nde hakemin küfür ettiğini iddia eden Bozüyüksporlu minik futbolcular, bir sonraki maçta 1 dakika boyunca topa dokunmayarak protesto yaptı.

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde oynanan Bozüyükspor-Vitraspor karşılaşmasında hakemin kendilerine küfür ettiğini iddia eden minik futbolcular, bu hafta çıktıkları maçta protesto amacıyla 1 dakika boyunca topa dokunmadı.

Bilecik U13 Gençler Ligi 3. hafta mücadelesinde oynanan Bozüyükspor - Vitraspor karşılaşmasını Vitraspor 2-1 kazandı. Geçtiğimiz hafta Bozüyük Sentetik Saha'nda oynanan müsabakanın ardından, iddiaya göre kararlara itiraz eden Bozüyüksporlu minik futbolculara hakem Mehmet A. küfür etti. Bunun üzerine Bozüyükspor U13 Takımı oyuncuları, ligin 4. haftasında Bozüyük Gücüspor ile oynadıkları karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren 1 dakika boyunca topa dokunmayarak protestoda bulundu.

"Umarız ki bir daha futbol sahalarında bu şekilde olaylarla karşılaşmayız"

Bozüyükspor Antrenörü Berkay Kurt, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bozüyükspor olarak geçtiğimiz pazar günü oynadığımız U13 Ligi Vitraspor karşılaşmasında maçın hakemi tarafından henüz 12-13 yaşında olan çocuklarımıza maç içinde değişik tavırlar sergilenmiş, maç sonunda da oyuncularımıza hakaret edilmiştir. Hakem hakkında bir sonraki oynayacağımız müsabakada protesto amaçlı bir duruş sergilemek istedik. Nitekim bir sonraki maçımızda 1 dakika boyunca topa vurmayarak protestomuzu gerçekleştirdik. Tüm velilerimiz, bu çocukların spor yapsın ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşsın diye düşünürken böyle bir durumun yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Umarız ki bir daha futbol sahalarında bu şekilde olaylarla karşılaşmayız." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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