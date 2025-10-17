Haberler

Mina İnce Dünyada Türkiye'yi Temsil Edecek

Mina İnce Dünyada Türkiye'yi Temsil Edecek
Aydınlı milli sporcu Mina İnce, 8-15 Kasım tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek Dünya Jiujitsu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Ziyaretinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, sporcusuna başarılar diledi.

Dünya Jiujitsu Şampiyonası, 8-15 Kasım tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek. Şampiyona için milli takım hazırlıkları da tamamlanırken, Aydınlı milli sporcu Mina İnce de şampiyonada mindere çıkacak. Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan İnce, milli takım kafilesine katılmadan önce Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmek istediğini ifade eden Aydınlı milli sporcu, şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Müdür Yığmatepe de, başarılı sporcuyu tebrik ederek şampiyonada başarılar diledi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Dünya Jiujitsu Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan milli sporcumuz Mina İnce, İl Müdürümüzü ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürümüz, milli sporcumuza başarılar dileyerek Tayland'da gerçekleştirilecek şampiyonada Aydın'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti. Mina İnce ise desteklerinden dolayı İl Müdürümüze teşekkür ederek şampiyona öncesi hazırlık süreci hakkında bilgi verdi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
