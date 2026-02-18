Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica maçı öncesi ısınma sırasında telefonuyla sevgilisi Duru Nayman ile görüntülü konuşma yaptı. Bu anlar, tribündeki bir taraftar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede büyük ilgi çeken görüntüler, futbolseverler tarafından 'romantik anlar' yorumlarıyla gündeme taşındı.
- Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica maçı öncesi tribündeki sevgilisi Duru Nayman ile görüntülü konuşurken görüntülendi.
- Arda Güler'in görüntülü görüşme anları, tribündeki bir taraftar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
- Görüntüler, futbolseverler tarafından 'romantik anlar' yorumlarıyla gündeme taşındı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica maçı öncesi tribündeki sevgilisi Duru Nayman ile görüntülü konuşurken görüntülendi.
BEĞENİ YAĞIYOR
Karşılaşma öncesi ısınma sırasında telefonuyla görüntülü görüşme yapan Arda'nın o anları, tribündeki bir taraftar tarafından kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
Maç öncesi konsantrasyon anlarında yaşanan bu sürpriz görüntü, futbolseverler tarafından "romantik anlar" yorumlarıyla gündeme taşındı.