Haberler

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Haber Videosunu İzle
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in sakatlık durumu merakla takip ediliyor. Osimhen, milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası Gençlerbirliği maçında forma giyememişti. Teknik direktör Okan Buruk, bir sonraki maça yetiştirmeye çalışacaklarını belirtmişti. Ancak yıldız futbolcu, Union SG maçında sahaya çıkamayacak. Osimhen'in 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği ise hala belirsiz. Sağlık ekibinin raporuna göre kesin kararın cuma günü verileceği açıklandı.

  • Victor Osimhen, 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği konusunda kesin kararın cuma günü verileceği belirtildi.
  • Victor Osimhen, salı günü oynanacak Union SG karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.
  • Victor Osimhen, dün tedavisinin ardından salonda bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen için beklenen haber geldi. Milli maçta yaşadığı sakatlığın ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyen Nijeryalı golcünün durumu, hem Şampiyonlar Ligi maçı hem de Fenerbahçe derbisi öncesinde merakla takip ediliyordu.

UNION SG MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Teknik direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesinde Osimhen'i bir sonraki maça yetiştirmeye çalışacaklarını söylemişti. Ancak Sabah Gazetesi'nin haberine göre yıldız oyuncu, salı günü oynanacak Union SG karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. Tedavisini sürdüren golcü futbolcunun bu maça yetişemeyeceği kesinleşti.

DERBİ DURUMU HALA BELİRSİZ

Galatasaray taraftarının en çok merak ettiği konu ise Osimhen'in 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği. Sağlık ekibinin raporuna göre kesin kararın cuma günü verileceği belirtildi. Osimhen dün de tedavisinin ardından salonda bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

inşallah oynarda, gs yenilgiye bahane bulamaz

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme65
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7bfbk98qpc:

korkmayın bu kadar

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATAN SEVER:

ne büyütünüz be orada osimen varsa burada skriniar var

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Yetişecek yetişecek sakat olsa bile fener maçında oynarbu sezonu kapatır gerekirse ama oynar

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Futbol takım oyunudur. Osimhen oynarsa elbette çok büyük katkı sağlar ama takım istekli değilse, ortaya takım ruhunu koymazsa prime genç Ronaldo, Messi bile gelse işe yaramaz, fenev takımca iyi oynarsa kaybederiz. İş sadece Osimhen le bitmiyor diğerleri de iyi oynamak zorunda!!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.