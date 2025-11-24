Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in sakatlık durumu merakla takip ediliyor. Osimhen, milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası Gençlerbirliği maçında forma giyememişti. Teknik direktör Okan Buruk, bir sonraki maça yetiştirmeye çalışacaklarını belirtmişti. Ancak yıldız futbolcu, Union SG maçında sahaya çıkamayacak. Osimhen'in 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği ise hala belirsiz. Sağlık ekibinin raporuna göre kesin kararın cuma günü verileceği açıklandı.
Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen için beklenen haber geldi. Milli maçta yaşadığı sakatlığın ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyen Nijeryalı golcünün durumu, hem Şampiyonlar Ligi maçı hem de Fenerbahçe derbisi öncesinde merakla takip ediliyordu.
UNION SG MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Teknik direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesinde Osimhen'i bir sonraki maça yetiştirmeye çalışacaklarını söylemişti. Ancak Sabah Gazetesi'nin haberine göre yıldız oyuncu, salı günü oynanacak Union SG karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. Tedavisini sürdüren golcü futbolcunun bu maça yetişemeyeceği kesinleşti.
DERBİ DURUMU HALA BELİRSİZ
Galatasaray taraftarının en çok merak ettiği konu ise Osimhen'in 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği. Sağlık ekibinin raporuna göre kesin kararın cuma günü verileceği belirtildi. Osimhen dün de tedavisinin ardından salonda bireysel çalışmalarını sürdürdü.