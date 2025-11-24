Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen için beklenen haber geldi. Milli maçta yaşadığı sakatlığın ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyen Nijeryalı golcünün durumu, hem Şampiyonlar Ligi maçı hem de Fenerbahçe derbisi öncesinde merakla takip ediliyordu.

UNION SG MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Teknik direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesinde Osimhen'i bir sonraki maça yetiştirmeye çalışacaklarını söylemişti. Ancak Sabah Gazetesi'nin haberine göre yıldız oyuncu, salı günü oynanacak Union SG karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. Tedavisini sürdüren golcü futbolcunun bu maça yetişemeyeceği kesinleşti.

DERBİ DURUMU HALA BELİRSİZ

Galatasaray taraftarının en çok merak ettiği konu ise Osimhen'in 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği. Sağlık ekibinin raporuna göre kesin kararın cuma günü verileceği belirtildi. Osimhen dün de tedavisinin ardından salonda bireysel çalışmalarını sürdürdü.