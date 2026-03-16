Haberler

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile Galatasaray'ın rövanş maçının hakemi olarak Polonyalı Szymon Marciniak görev yapacak. Deneyimli hakem Marciniak, Avrupa'nın önemli hakemleri arasında gösteriliyor. İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, rövanş öncesi avantajlı durumda. Sarı-kırmızılı ekip, çarşamba günü Liverpool deplasmanında bu avantajı koruyarak turu geçmeyi hedefliyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş karşılaşmasının hakemi belli oldu. Anfield Road'da oynanacak kritik mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak.

GALATASARAY AVANTAJLA SAHAYA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmişti. Galatasaray, çarşamba günü Liverpool deplasmanında bu avantajı koruyarak tur atlamayı hedefliyor.

GALATASARAY'IN 3 MAÇINI YÖNETTİ

45 yaşındaki Polonyalı hakem Szymon Marciniak, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın üç karşılaşmasında görev yaptı. Marciniak ilk olarak 2015-2016 sezonunda grup aşamasındaki Atletico Madrid maçını yönetti.

Deneyimli hakem daha sonra 2019-2020 sezonunda yine grup etabında oynanan PSG karşılaşmasında düdük çaldı. Marciniak son olarak ise 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın Molde ile oynadığı rövanş mücadelesinde görev aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

