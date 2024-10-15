Millilerin zaferi maç içinde taraftarımızla dalga geçen İzlandalıları suspus etti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda rakibini 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı, İzlanda'da tarihindeki ilk galibiyeti elde etti.

Daha önce rakibiyle deplasmanda oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden ve yalnızca tek beraberlik elde eden Türkiye, ilk galibiyetini 4-2'lik sonuçla elde etti ve İzlanda'daki kötü gidişe son verdi. Türkiye'ye tarihi galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

A MİLLİLER YENİLMEZLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİ

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda'yı deplasmanda mağlup ederek liderliğini de sürdürdü. Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden ay-yıldızlı ekip, yenilmezliğini de devam ettirdi. Puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korudu. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

MAÇ İÇİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

A Millilerin İzlanda'yı kendi sahasında farklı skorla devirmesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken maç içerisinde kameralara yansıyan bir görüntü büyük ses getirdi.

Attıkları gollerden sonra taraftarlarımızı kayda alan ve dalga geçen İzlandalı taraftarların maçın sonunda suspus kaldıkları dikkatlerden kaçmadı.