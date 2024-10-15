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Millilerin zaferi maç içinde taraftarımızla dalga geçen İzlandalıları suspus etti

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Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında İzlanda'yı kendi sahasında 4-2 mağlup etmeyi başarırken maç sırasında kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi. Attıkları gollerden sonra taraftarlarımızı kayda alan ve dalga geçen İzlandalı taraftarların maçın sonunda suspus kaldıkları dikkatlerden kaçmadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda rakibini 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı, İzlanda'da tarihindeki ilk galibiyeti elde etti.

Daha önce rakibiyle deplasmanda oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden ve yalnızca tek beraberlik elde eden Türkiye, ilk galibiyetini 4-2'lik sonuçla elde etti ve İzlanda'daki kötü gidişe son verdi. Türkiye'ye tarihi galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

A MİLLİLER YENİLMEZLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİ

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda'yı deplasmanda mağlup ederek liderliğini de sürdürdü. Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden ay-yıldızlı ekip, yenilmezliğini de devam ettirdi. Puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korudu. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

Millilerin zaferi maç içinde terbiyesizlik yapan İzlandalı taraftarları suspus etti

MAÇ İÇİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

A Millilerin İzlanda'yı kendi sahasında farklı skorla devirmesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken maç içerisinde kameralara yansıyan bir görüntü büyük ses getirdi.

Attıkları gollerden sonra taraftarlarımızı kayda alan ve dalga geçen İzlandalı taraftarların maçın sonunda suspus kaldıkları dikkatlerden kaçmadı.

Millilerin zaferi maç içinde taraftarımızla dalga geçen İzlandalıları suspus etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

İzlanda Türkiye Spor

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Yorumlar (19)

Goethegitme:

Nasıl koyduk ama topitop seni

305
10
yanıtYanıtla
Hasann hasann:

Ben terbiyesizlik göremedim, insanlar eğleniyor eğlenmesin mi

174
35
yanıtYanıtla
Murat Ülger:

Terbiyesizlik mi? Adam seviniyor. Ben bile üçüncü gölümüzden sonra evde ondan daha çok sevindim. Şimdi bende terbiyesizlik mi yapmış oluyorum?

154
8
yanıtYanıtla
no NAME:

ulkesının mılı takımınadamı sevınmıcek cosmucak nasıl bır haber anlayısı bu ıyıce zırvaladınız

118
5
yanıtYanıtla
Ibrahim Barcadurmus:

Asıl terbiyesiz bu haber üzerinden para kazanan kişidir.

105
3
yanıtYanıtla
Bozkurtlar Diriliyor:

bneye benziyor. Vefa olabilir. ajan olarak rakip taraftarin icine girmistir.

54
18
yanıtYanıtla
Turanokten Okten:

Normal değil mi

64
2
yanıtYanıtla
Vahdettin Bayram:

4 yiyince rahatlamıştır....

25
14
yanıtYanıtla
Nurettin Karaman:

kalecimiz kötü değil, çok kötü. oyunumuz çok dağınık karman çorman. mücadelemiz göz kamaştırıcı ve gurur verici. elinize sağlık

24
5
yanıtYanıtla
Volkan Cetin:

Takımı gol atınca üslubu ile sevinmiş sonrada üslubu ile ağlamış bumu haner

14
0
yanıtYanıtla
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