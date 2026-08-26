Millilerden CEV Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya’yı 3-1 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler, 28 Ağustos Cuma günü grubun son maçında Polonya ile karşılaşacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Predrag Balandzic (Sırbistan)
Almanya: Sarah Straube, Lina Alsmeier, Camilla Weitzel, Hanna Orthmann, Leana Grozer, Anastasia Cekulaev, Annie Cesar (L) (Patricia Nestler (L), Hannah Kohn, Lena Kindermann, Monique Strubbe, Emilia Weske)
Başantrenör: Konstantin Bitter
Türkiye: Melissa Vargas, Hande Baladın, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Gizem Örge (L), (Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)
Başantrenör: Daniele Santarelli
Setler: 21-25, 27-25, 20-25, 19-25
Süre: 117 dakika (28, 32, 29, 28)