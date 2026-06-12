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A Milli Futbol Takımı, Kanada'daki ilk antrenmanını yaptı

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı ilk maç öncesinde Kanada'nın Vancouver kentinde antrenman yaptı. Teknik direktör Montella yönetimindeki idmanda taktik çalışmalara ağırlık verildi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında karşılaşacağı Avustralya müsabakasının hazırlıklarına Kanada'nın Vancouver şehrinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Killarney Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve topla çalışmalarla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Avustralya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Tedavisi devam eden Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, basına kapalı bölümde bireysel çalıştığı ifade edildi.

Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da takip etti.

Milliler, Avustralya karşılaşmasının hazırlıklarını 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Killarney Park'ta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - VANCOUVER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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