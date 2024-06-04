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EURO 2024 öncesi ciddi prova! İşte İtalya-Türkiye maçının ilk 11'leri

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EURO 2024 öncesi son hazırlıklarını yapan A Milli Futbol Takımı, saat 22.00'deki özel maçta İtalya'ya konuk olacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

EURO 2024 öncesi 2 hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların ilkinde deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Renato Dell'Ara Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Sebastian Gishamer yönetecek. Gishamer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ve Santino Schreiner yapacak. Saat 22.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

ŞAMPİYONADA TÜRKİYE F, İTALYA B GRUBUNDA

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya da EURO 2024'te mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. B Grubu'nda yer alan İtalya'nın şampiyonadaki rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.

İTALYA'DAN SONRA RAKİP POLONYA

Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, İtalya'nın ardından EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.

İLK 11'LER

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui.

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Türkiye Futbol İtalya Futbol Spor Haberler

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