Badminton Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Hindistan'da
Büyükler Badminton Milli Takımı, 17-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde yapılacak Dünya Büyükler Ferdi Badminton Şampiyonası için Hindistan'a ulaştı. Yoğun bir kamp dönemi geçiren milli sporcular, Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Badminton Federasyonu, sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.
Badminton Milli Takımı Dünya Şampiyonası için Hindistan'da.
Erzincanlı milli sporcularında bulunduğu Büyükler Badminton Milli Takımı, 17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek Dünya Büyükler Ferdi Badminton Şampiyonası için Hindistan'a ulaştı.
Şampiyona öncesinde yoğun bir kamp dönemi geçiren milli sporcular, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan paylaşımda, milli takım sporcularına ve teknik ekibe başarı dileklerinde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı