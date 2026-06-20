Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Paraguay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı El Salvador'dan Ivan Barton yönetti. Barton'un yardımcılıklarını David Moran ve Henry Pupiro üstlendi. Türkiye karşılaşmaya; "Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu" 11'i ile başladı. Paraguay ise "Gill, Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Galarza, Almiron, Pitta ve Encisio" 11'i ile sahaya çıktı.

Karşılaşmanın hemen başında Paraguay öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği top Encisio'da kaldı. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Galarza, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Avustralya maçında olduğu gibi topa daha çok sahip olan Türkiye, rakip kalede tehlikeli pozisyon üretmekte zorlandı. 35'inci dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda önce üst sonra da yan direğe çarpan top oyun alanına döndü. 45+3'üncü dakikada Paraguay, 10 kişi kaldı. Pitta'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından Almiron, eliyle ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi. Yeni kurallar gereğince ağzını kapatarak konuşmak kırmızı kart olduğu gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Ivan Barton pozisyonu izledi ve Almiron'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da topun daha çok sahibi olan Türkiye, 49'uncu dakikada Kenan, 58'inci dakikada Merih ve 62'nci dakikada Deniz Gül ile bulduğu pozisyonlardan faydalanamadı. Oyunun büyük bir bölümü rakip yarı sahada oynayan Türkiye, Mert Müldür ve Can Uzun ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. 89'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, yerden içeri çevirdi. Can Uzun şutunda kaleci Gill gole izin vermedi. Dönen topa Deniz Gül vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Paraguay, Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti.

ALMİRON'UN KIRMIZI KARTI DÜNYA KUPASI'NDA İLK

Öte yandan mücadelenin ilk yarısında ağzını eliyle kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyleyen Almiron, bu sebeple kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. FIFA'nın futbol kurallarında yaptığı değişikliğin ardından ağzını elle kapatarak konuşmak kırmızı kart nedeni sayılmıştı. Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlayan kurallarla birlikte kırmızı kart gören ilk futbolcu Paraguaylı Miguel Almiron oldu. Almiron, 45+2'nci dakikada orta alanda yaşanan pozisyonun ardından Mert Müldür'e eliyle ağzını kapatarak bir şeyler söyledi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ivan Barton, Almiron'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı