Milliler, Avrupa şampiyonası için Almanya'ya gitti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası için Almanya'ya gitti. C Grubu'nda yer alan milliler, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki grup aşamasındaki karşılaşmalarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynayacak.
- Milliler, Avrupa şampiyonası için Almanya'ya gitti
İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası için Almanya'ya gitti.
CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 15 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. C Grubu'nda yer alan milliler, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki grup aşamasındaki karşılaşmalarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynayacak. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalar için bugün İstanbul Havaalanı'nda kalkan uçakla Almanya'ya gitti.
Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
18 Ağustos Cuma
18.00 Türkiye - İsveç
20 Ağustos Pazar
21.00 Türkiye - Azerbaycan
21 Ağustos Pazartesi
18.00 Türkiye - Çekya
23 Ağustos Çarşamba
18.00 Türkiye - Yunanistan
24 Ağustos Perşembe
21.00 Türkiye - Almanya