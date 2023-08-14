A Milli Kadın Voleybol Takımı, 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası için Almanya'ya gitti. C Grubu'nda yer alan milliler, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki grup aşamasındaki karşılaşmalarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynayacak.

- Milliler, Avrupa şampiyonası için Almanya'ya gitti

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası için Almanya'ya gitti.

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 15 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. C Grubu'nda yer alan milliler, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki grup aşamasındaki karşılaşmalarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynayacak. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalar için bugün İstanbul Havaalanı'nda kalkan uçakla Almanya'ya gitti.

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

18 Ağustos Cuma

18.00 Türkiye - İsveç

20 Ağustos Pazar

21.00 Türkiye - Azerbaycan

21 Ağustos Pazartesi

18.00 Türkiye - Çekya

23 Ağustos Çarşamba

18.00 Türkiye - Yunanistan

24 Ağustos Perşembe

21.00 Türkiye - Almanya