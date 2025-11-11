Haberler

Milli Yüzücüler Riyad'da Altın Madalyaları Kaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın ve erkek karışık bayrak takımlarında altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında Sudem Denizli, Pınar Dönmez, Defne Tanığ ve Gizem Güvenç, erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışında ise Mert Ali Satır, Emre Sakçı, Arda Akkoyun ve Demir Özdemir ile zafere ulaştı.

Milli yüzücüler 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın ve erkek karışık bayrak takımları altın madalyanın sahibi oldu.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 4. gün müsabakaları devam ediyor. Yüzmede bireysel yarışların ardından takım yarışları yapıldı. Sudem Denizli, Pınar Dönmez, Defne Tanığ ve Gizem Güvenç'ten oluşan Karışık Bayrak Takımı, kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında 4.15.59'luk derece ile altın madalya kazandı.

Mert Ali Satır, Emre Sakçı, Arda Akkoyun ve Demir Özdemir'den oluşan takım, erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışında 3.40.56'lık derece ile altın madalya kazandı.

Ecem Dönmez Öğretir, yüzme kadınlar 200 metre serbest stilde, 2.03.89'luk derecesiyle; Erkekler 200 metre serbest stilde mücadele eden Ahmet Mete Boylu ise 1.48.65'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.