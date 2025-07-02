Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde Avrupa şampiyonu

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 2. günü tamamlandı. Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde mücadele eden Nusrat, 27.24 saniyelik derecesiyle Avrupa gençler şampiyonu oldu.

Bir diğer milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yüzdü. Yarışı 1 dakika 58.40 saniyede bitiren Tuncer Berk, bronz madalya elde etti.