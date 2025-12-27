Haberler

Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı
Güncelleme:
Göztepe Spor Kulübü sporcusu Derin Akar, Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre karışık kategorisinde yarışarak 1.03.13'lük derecesiyle 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Göztepe Spor Kulübü sporcusu Derin Akar, Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.

100 METRE KARIŞIK KATEGORİSİNDE YARIŞTI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Antalya'da düzenlenen şampiyonada milli sporcu Derin Akar, 100 metre karışık kategorisinde yarıştı.

11 YILLIK REKORU KIRDI

Genç yüzücü Derin Akar, 1.03.13'lük derecesiyle 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunun yeni sahibi olmayı başardı.

Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
500

