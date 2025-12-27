Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı
Göztepe Spor Kulübü sporcusu Derin Akar, Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre karışık kategorisinde yarışarak 1.03.13'lük derecesiyle 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
Göztepe Spor Kulübü sporcusu Derin Akar, Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.
100 METRE KARIŞIK KATEGORİSİNDE YARIŞTI
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Antalya'da düzenlenen şampiyonada milli sporcu Derin Akar, 100 metre karışık kategorisinde yarıştı.
11 YILLIK REKORU KIRDI
Genç yüzücü Derin Akar, 1.03.13'lük derecesiyle 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunun yeni sahibi olmayı başardı.