Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip
Serie A devi Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırıp, Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Orkun Kökçü'yü transfer etmeyi planlıyor. Ligde son 7 maçta 5 gol ve 2 asistle dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu için Inter, Beşiktaş ile görüşmelere başlayacak.
INTER HAKAN'IN YERİNE ORKUN'U İSTİYOR
Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Serie A devi Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırıp 25 yaşındaki bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda Inter, gelecek haftalarda Beşiktaş ile temasa geçerek transferi bitirmeyi hedefliyor.
ZENIT VE LIVERPOOL DA İSTİYOR
Orkun Kökçü'ye Inter'in dışında Rusya Ligi takımlarından Zenit ve Premier Lig ekibi Liverpool'un da ilgisi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
30 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan milli oyuncu, bu sezon oynadığı 31 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.