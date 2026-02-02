Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
2026 NBA All-Star kadroları açıklanırken, geçen yıl seçilen milli yıldız Alperen Şengün bu kez All-Star listesinde yer almadı.
- Alperen Şengün 2026 NBA All-Star kadrosuna seçilmedi.
- Alperen Şengün 2025 NBA All-Star kadrosuna seçilmişti.
- 2026 NBA All-Star kadrolarında Alperen Şengün'ün ismi bulunmuyor.
Nba'de 2026 All- Star kadroları açıklandı. Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, bu yıl All-Star seçimine dahil edilmedi.
GEÇEN YIL VARDI, BU KEZ DAVET GELMEDİ
2025 NBA All-Star kadrosuna seçilerek büyük gurur yaşatan Alperen Şengün, 2026 organizasyonunda listede yer almadı. Açıklanan kadrolarda milli basketbolcunun isminin bulunmaması dikkat çekti.
İşte NBA All-Star kadroları
Batı İlk 5
- Stephen Curry, Warriors
- Luka Doncic, Lakers
- Gilgeous-Alexander, Thunder
- Nikola Jokic, Nuggets
- Victor Wembanyama, Spurs
Batı Yedekler
- Kevin Duran, Rcokets
- Anthony Edwards, Timberwolves
- LeBron James, Lakers
- Jamal Murray, Nuggets
- Chet Holmgren, Thunder
- Devin Booker, Suns
- Deni Avdija, Blazers
Doğu İlk 5
- Giannis Antetokounmpo, Bucks
- Jaylen Brown, Celtics
- Jalen Brunson, Knicks
- Cade Cunningham, Pistons
- Tyrese Maxey, 76ers
Doğu Yedekler
- Donovan Mitchell, Cavaliers
- Jalen Johnson, Hawks
- Karl-Anthony Towns, Knicks
- Pascal Siakam, Pacers
- Norman Powell, Heat
- Scottie Barnes, Raptors
- Jalen Duren, Pistons