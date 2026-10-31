Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Milli yelkenciler Yunanistan'da 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli yelkenciler Yunanistan'da düzenlenen 2026 iQFOiL Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Varkiza'da 31 ülkeden 290 sporcunun yarıştığı şampiyonada Ece Melis Baş altın, Parla Kabasakal gümüş, Nisa Üstündağ bronz kazandı.

Milli yelkenciler, Yunanistan'da düzenlenen 2026 iQFOiL Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş ile 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Varkiza bölgesindeki organizasyonda, 31 ülkeden 290 sporcu yarıştı.

Şampiyonada yıldız kızlarda Ece Melis Baş altın, Parla Kabasakal gümüş, Nisa Üstündağ bronz madalya kazandı.

Zeynep Mavioğlu 15 yaş altı kızlarda, Artun Şenol ise genç erkeklerde üçüncü oldu.

Kaynak: AA
Ukrayna İHA'sının vurduğu RMS Team İstanbul Boğazı'ndan geçirildi! Gemi trafiği askıya alındı

Ukrayna'nın vurduğu gemi Boğaz'dan geçti! Görüntüler ürpertti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru
Adana'da markete silahlı saldırı! Ekmek bırakmaya gelen fırıncı Doğan Gedik hayatını kaybetti

Ekmek bırakmak için girdiği markette kurşunların arasında kaldı
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi

Herkesin gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor

Sökeli kovboy! Yaban domuzuna yaptıklarına bakın

Sökeli kovboy! Yabani hayvana yaptıklarına bakın
Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni itiraf! Oğlu belediyenin 6. katında özel oda tahsis ettirmiş

Baba başkan olunca! Belediye binasında "özel oda" tahsis ettirmiş
Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! İşte kriterler