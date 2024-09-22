Milli Yelkenciler Macaristan'da Madalya Kazandı
Türkiye, Macaristan'daki 420 Ulusal Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Ece Çaldağ-Ekin Derindere ikilisi 17 yaş altı kategorisinde ikinci oldu.
Milli yelkenciler, Macaristan'da düzenlenen 420 Macaristan Ulusal Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Veszprem ilçesi Csopak Köyü'nde düzenlenen 4 günlük şampiyona bugün tamamlandı.
Organizasyonda Ece Çaldağ-Ekin Derindere ikilisi, 420 17 yaş altı kategorisinde 2. olurken, 420 kızlarda ise üçüncülük elde etti.
Osman Reşat Kozikoğlu-Lila Akçor ikilisi ise 420 17 yaş altında üçüncü oldu.
Şampiyonada 41 ekip arasında genel klasmanda Ege Erdemli-Efe Özgenç ikilisi 5'inci, Ece Çaldağ-Ekin Derindere 7'nci, Osman Reşat Kozikoğlu-Lila Akçor 9'uncu ve Sezer Ege Tezel-Doruk Efe Nalbantoğlu da 16'ncı sırada yarışı tamamladı.