Milli Yelkenciler İtalya'dan Madalyalarla Döndü
İtalya'da düzenlenen IQFoil Genç ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. 19 yaş altı kategorilerinde Artun Şenol ve Nurhayat Güven, 17 yaş ve 15 yaş altı kategorilerinde ise diğer millî sporcular başarılı sonuçlar elde etti.
Milli yelkenciler, İtalya'da düzenlenen IQFoil Genç ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 1 gümüş, 4 bronz madalya elde etti.
Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Arzachena kentindeki organizasyonda 19 yaş altı erkekler kategorisinde Artun Şenol (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) ve 19 yaş altı kızlar kategorisinde Nurhayat Güven (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) üçüncü olmayı başardı.
Organizasyonda 17 yaş altı kızlar kategorisinde Rüya Uğurlu (İzmir'den ferdi) üçüncü, 15 yaş altı kızlar kategorisinde Parla Kabasakal (EMR Windsurf ve Yelken Spor Kulübü) ikinci, Nisa Üstündağ (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) üçüncü basamakta yer aldı.