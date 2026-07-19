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Milli yelkenci Derin Bartan, 17 yaş altında Avrupa ikincisi oldu

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Milli yelkenci Derin Bartan, Yunanistan'daki 2026 ILCA 6 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kızlar kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Milli yelkenci Derin Bartan, 2026 ILCA 6 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Selanik kentindeki şampiyonada mücadele eden Derin Bartan (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü), 17 yaş altı kızlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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