Milli Wushucu Berna Tut, Riyad'da Altın Madalya Peşinde

Dünya kupası ve Avrupa şampiyonlukları sahibi milli wushucu Berna Tut, 7-21 Kasım 2025'te Suudi Arabistan'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyor ve altın madalya hedefliyor.

Milli wushucu Berna Tut, ilk kez katılacağı Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Dünya kupası şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonlukları olmak üzere birçok başarıya imza atan milli sporcu Berna, 7-21 Kasım'da Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları için çalışmalarına antrenörü Savaş Çakmak ile Ordu'da devam ediyor.

Aynı zamanda antrenör ablası Veda Tut'un yetiştirdiği Berna, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda elde ettiği şampiyonluklarla kariyer yolculuğunu sürdürüyor.

İlk kez katılacağı İslami Dayanışma Oyunları'na odaklanan Berna, altın madalya kazanarak kariyerine yeni başarılar eklemek istiyor.

Berna Tut, AA muhabirine, 14 yıldır içerisinde bulunduğu wushuda, birçok ulusal ve uluslararası derecelerinin bulunduğunu söyledi.

İslami Dayanışma Oyunları'nın 4 yılda bir düzenlendiğine değinen Berna, 7-21 Kasım'da Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na ilk defa katılacağını, bunun içinde mutlu olduğunu aktardı.

Ordu'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Suudi Arabistan'a gitmek üzere milli takım kampına katılacağını aktaran Berna, hazırlıklarının gayet iyi geçtiğini, moral olarak kendisini çok iyi hissettiğini dile getirdi.

Emeklerinin karşılığını almak için Riyad'da en iyi şekilde mücadele edeceğini ifade eden Berna, "Wushu branşından 4 sporcu Türkiye'yi temsil edecek. Bu sporcular arasında yer alabilmek ve Ordu'yu da tek sporcu olarak temsil etmek benim için ayrıca gurur verici. Şu anda çok güzel bir antrenman süreci geçiriyoruz. İnşallah Suudi Arabistan'da İstiklal Marşımızı okutturmayı hedefliyorum." dedi.

"Altın madalya için mücadele vereceğim"

Berna Tut, organizasyona 50'nin üzerinde ülkeden sporcuların katılacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu ülkeler arasında inanıyorum ki Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. Aylardır çok çalışıyorum. Allah'ın izni ile bu emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Her sporcunun hedefi altın madalyadır. Ben de altın madalya için mücadele vereceğim. Nasibimde varsa altın madalyayı almak istiyorum. Bunun için çok çalıştım. Hedefim, ülkemi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyayı buraya getirmek."

Berna Tut, kendisini yetiştiren hocalarına teşekkür ederek, onların verdiği desteklerin kendisine moral kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Aynı zamanda Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Ordu İl Temsilcisi olan antrenör Savaş Çakmak ise sporcusuna Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda çok güvendiğini belirterek, Berna'nın altın madalya ile döneceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

