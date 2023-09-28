Milli voleybolcu Zehra Güneş'in pozu ünlüler dünyasını salladı

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğuyla birlikte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesi de alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, şampiyonluk pozuyla ünlüler dünyasını salladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş'in pozu ünlüler dünyasını adeta salladı. Futbolcu Cenk Tosun, oyuncu Bülent Şakrak ve Berk Oktay gibi isimler, milli voleybolcunun şampiyonluk pozunu beğendi.

"ALTIN YAZ"

Zehra Güneş oyun içinde sevindiği bir anı, "Altın yaz, hatırlanacak bir şey. Devam edecek..." ifadelerini kullanarak paylaştı. bu görsel kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ÜNLÜLERDEN BEĞENİ YAĞMURU

Beğenen isimler arasında oldukça fazla ünlü olduğu görüldü. Güneş'in fotoğrafını Akasya Durağı dizisiyle ünlenen Sitare Akbaş, Survivor'dan tanınan Aşkım Burçe, ünlü oyuncular Bülent Şakrak ve Berk Oktay ile futbolcu Cenk Tosun beğendi.