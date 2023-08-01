Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin Savcılıktaki ifadesinde ise 'Kendisine duygusal bir yakınlık da hissetmeye başladım. Tüm mesajları ben gönderdim, amacım tehdit etmek değildi. Amacım Hande'nin firma yöneticileriyle birlikte hakkımda şikayette bulunmaları ve kişisel verilerimin ele geçirilmesini engellemekti' dediği öğrenildi.

Milli Voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin Savcılıktaki ifadesinde ise "Kendisine duygusal bir yakınlık da hissetmeye başladım. Tüm mesajları ben gönderdim, amacım tehdit etmek değildi. Amacım Hande'nin firma yöneticileriyle birlikte hakkımda şikayette bulunmaları ve kişisel verilerimin ele geçirilmesini engellemekti" dediği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a 'spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım' şeklinde tehdit mesajları attığı iddia edilen ve hastane personeli olduğu öğrenilen şüpheli Mustafa N.'nin bu sabah gözaltına alındığı açıklanmıştı. Açıklamayı yapan Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı, "A Milli Kadın Voleybol ve A Takım oyuncumuz Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden yöneltilen tehdit mesajlarını şiddetle kınıyoruz. Oyuncumuzu tehdit eden şahıs ile ilgili hukuki sürecin başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, emniyet güçlerince şahsın göz altına alındığını ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak kadınlara yönelik şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmiyor; kadınların adil ve şiddetsiz bir yaşam mücadelesinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şüpheli Mustafa N., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kendisine duygusal bir yakınlık da hissetmeye başladım, amacım Hande'nin firma yöneticileriyle birlikte hakkımda şikayette bulunmalarıydı"

Öte yandan şüpheli Mustafa N.'nin Savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "2022 yılının başından itibaren sosyal medya hesaplarıma bir markanın reklamları düşmeye başladı. Ben reklam linkleri kullanılarak kişisel verilerimin çalınacağını düşündüğüm için bu durumdan rahatsız oldum ve firmaya ulaşmaya çalıştım. Firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın'ı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık da hissetmeye başladım. Tüm mesajları ben gönderdim, amacım tehdit etmek değildi. Amacım Hande'nin firma yöneticileriyle birlikte hakkımda şikayette bulunmaları ve kişisel verilerimin ele geçirilmesini engellemekti. Firma binasına gitme sebebim yöneticilerle bu konuyu görüşmek istememdi" şeklinde konuştuğu öğrenildi.