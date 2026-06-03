Kadın ve erkek voleybol milli takımlarının 2026 Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu
Kadın ve erkek voleybol milli takımlarının 2026 Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri açıklandı. Kadınlar Yunanistan, Cezayir, Kosova ve Kuzey Makedonya ile; erkekler ise Suriye ve Tunus ile eşleşti.
Kadın ve erkek voleybol milli takımlarının 2026 Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilecek.
B Grubu'nda yer alacak kadın voleybol milli takımı grup aşamasında Yunanistan, Cezayir, Kosova ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.
Erkek voleyol milli takımı ise B Grubu'nda Suriye ve Tunus ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel