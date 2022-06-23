Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran DHA'ya konuştu Yankı Erel: Hedefim ülkeme bir grand slam kupası daha getirmek "Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyorum""Avustralya Açık favorim"Tuncay Duran: Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim"Çok heyecanlıyım"Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran, kortta... Yankı Erel : Hedefim ülkeme bir grand slam kupası daha getirmek " Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyorum" "Avustralya Açık favorim" Tuncay Duran: Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim "Çok heyecanlıyım" Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran, kortta bir araya geldi. Elde ettikleri başarılar, önlerindeki şampiyonalar ve hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan milli tenisçiler, bir araya geldikleri Bakırköy Tenis Kulübü'nde birbirlerine ise merak ettiklerini sordular. Tenisin en prestijli organizasyonlarından Wimbledon'da 2018 yılında elde ettiği şampiyonlukla tarihi bir başarıya imza atan Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi unvanının sahibi oldu. Tuncay Duran ise rakiplerine set vermeden 18 yaş milli takımına 1 numara olarak seçildi. YANKI EREL: HEDEFİM ÜLKEME BİR GRAND SLAM KUPASI DAHA GETİRMEK Wimbledon şampiyonluğunun üzerinden bayağı bir süre geçtiğini ifade eden Yankı Erel, "Ama benim için asla unutulmayacak bir duygu. Bu duyguyu bir kez daha yaşamak isterim büyüklerde. O yüzden elimden geleni yapıyorum. Büyüklerde de ilk 20 numara olmam gerekiyor Wimbledon'a, grand slamlere katılabilmem için ama şu an sıralamam 480 civarı. Az kaldı aslında. 3-4 haftayı iyi değerlendirebilirsem grand slamlere girebiliyorum. Hedefim ülkeme bir grand slam kupası daha getirmek. Bunu da başaracağıma inanıyorum" şeklinde konuştu. "AKDENİZ OYUNLARI'NDA ALTIN MADALYA KAZANMAK İSTİYORUM" Cezayir'de düzenlenecek 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Yankı Erel, "Şu an önümde Akdeniz Oyunları var, benim için çok önemli. Ülkeme oradan bir altın madalya getirmek istiyorum. Tabii ki hedefim madalya kazanmak. Herkes altın madalya kazanmak ister o yüzden şu anki hedefim bu. Umarım Cezayir'den altın madalya ile dönerim" diye konuştu. "AVUSTRALYA AÇIK FAVORİM" Tuncay Duran, Yankı Erel'e merak ettiği bir soruyu yöneltti. Duran'ın DHA mikrofonunu alarak Erel'e; Wimbledon'ı kazanmana rağmen en sevdiğin en favori gördüğün grand slam hangisi? şeklinde yönelttiği sorusuna Erel, şu cevabı verdi: "Çok fazla büyük turnuva oynadım, hepsine gittim. Gençlik olimpiyatları, Arjantin'deki turnuvaya da katıldım, bu da ülkemiz adına bir ilkti. Dünyada ilk 22'nin katıldığı turnuvaya 16 numara olarak katılma hakkına sahip oldum. Orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim. Grand slam olarak en favori bulduğum, Wimbledon'ı kazandım, dünya tarihindeki en prestijli turnuva ama benin en çok sevdiğim turnuva ve kort, Avustralya Açık. Orada da teklerde 3'üncü tura çıktım ve dünyanın 1 numarasına son sette kaybettim. Yakın bir maçtı. Ortam ve kort zemini olarak Avustralya Açık favorim." TUNCAY DURAN: ÜLKEMİ EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM Rakiplerine set vermeden 18 yaş milli takımına 1 numara olarak seçilen Tuncay Duran, "Ülkemizi inşallah çok güzel bir şekilde İsviçre'deki Avrupa şampiyonasında temsil edeceğim. Sonrasındaki hafta da milli takım turnuvamız var. Orada da en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğim" dedi. Grand slam kupası kazanmak istediğini dile getiren Tuncay Duran, "Çok daha güzel başarılara imza atarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu. "ÇOK HEYECANLIYIM" Yankı Erel, DHA mikrofonunu alarak Tuncay Duran'a; 12-14-16-18, şu anda ise A milli takımlarda görev aldığını, defalarca milli takım maçı yaptığını ve ilk defa milli takıma yükselmenin nasıl bir heyecan yarattığını sordu. Tuncay Duran ise şöyle yanıt verdi: "Alında çok heyecanlıyım. Büyüklerimi, idol olarak gördüklerimi, Türk ağabeylerimin, arkadaşlarımın izinden gitmek istiyorum. İnşallah ülkemizi ağabeylerim gibi çok güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Akdeniz Oyunları Avustralya Yankı Erel Spor Haberler

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