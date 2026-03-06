Türkiye Tenis Federasyonundan BAE'deki sporcuların tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), İran ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler sonrası turnuvalar için Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan milli sporcular ile Türk hakemin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler doğrultusunda Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası'na katılmak üzere bölgede bulunan sporcularımız Ergi Kırkın, Mert Alkaya ve Yankı Erel ile hakemimiz Toygar Alagöz'ün yurda dönüş süreci Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yakından ve koordineli şekilde takip edilmiştir. ATP tarafından yapılan planlama kapsamında sporcularımız ve hakemimiz, kara yoluyla Umman'ın Muscat Havalimanı'na güvenli şekilde ulaşmıştır. TSİ 22.30 civarındaki uçuşla önce Mısır'ın Hurgada kentine iniş gerçekleştirilmiş, ardından yapılan aktarma ile İtalya'nın Milano Malpensa Havalimanı'na bugün TSİ 08.30'da varış sağlanmıştır."

Milli sporcular ile Türk hakemin güvenli şekilde bölgeden ayrılmalarına yardımcı olan kurumlara teşekkür edilen açıklamada, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen ATP'ye planlama sürecindeki katkıları için teşekkür ederiz. Ayrıca süreç boyunca destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanlığına müteşekkiriz." denildi.

BAE'deki uçuş iptalleri nedeniyle mahsur kalmışlardı

Milli tenisçiler Ergi Kırkın, Mert Alkaya ve Yankı Erel ile Türk hakem Toygar Alagöz, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrası İran'ın, ABD üslerinin bulunduğu gerekçesiyle karşı saldırıda bulunduğu ülkelerden biri olan BAE'deki uçuş iptalleri nedeniyle bu ülkede mahsur kalmıştı.