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Zeynep Sönmez Wimbledon'da İkinci Tura Yükseldi

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'ın ilk turunda 28 numaralı seribaşı Ann Li'yi 2-1 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da ilk turda turnuvanın 28 numaralı seribaşı Amerikal Ann Li'yi 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez ilk turda turnuvanın 28 numaralı seribaşı Amerikalı Ann Li ile karşılaştı. Sönmez, Li'yi 7-5, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Sönmez, ikinci tura yükseldi.

Dünya sıralamasının 51'inci basamağındaki Sönmez, ikinci turda Amerikalı Claire Liu ve Belçikalı Hanne Vandewinkel maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Serkan Erdemonar:

Yaşlı insanlar da bu tenis oyununu çok seviyor Zeynep böyle güzel sonuçlar verirse hepimiz gurur duyarız

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Haber YorumlarıEmel Cennet Y:

Vay be Zeynep harika oynamış! Seribaşıyı yenmek hiç kolay değil, özellikle de Wimbledon'da. Umarım ikinci turda da bu formunu devam ettirir ve daha ileriye gider. Türk tenisinin gururu olmuş çok güzel.

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