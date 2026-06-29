Zeynep Sönmez Wimbledon'da İkinci Tura Yükseldi

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da ilk turda turnuvanın 28 numaralı seribaşı Amerikal Ann Li'yi 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez ilk turda turnuvanın 28 numaralı seribaşı Amerikalı Ann Li ile karşılaştı. Sönmez, Li'yi 7-5, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Sönmez, ikinci tura yükseldi.

Dünya sıralamasının 51'inci basamağındaki Sönmez, ikinci turda Amerikalı Claire Liu ve Belçikalı Hanne Vandewinkel maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: ANKA