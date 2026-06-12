Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hollanda'daki Rosmalen Şampiyonası çeyrek finalinde Polonyalı Magda Linette'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda (Libema Açık) tek kadınlar çeyrek finalinde karşılaştığı Polonyalı Magda Linette'e 2-0 yenilerek elendi.
Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvadaki maçta, klasmanın 60. basamağındaki Linette ile karşılaştı.
Korttan 2-0 (6-4, 6-2) mağlup ayrılan 24 yaşındaki milli tenisçi, WTA 250 düzeyindeki organizasyona veda etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer