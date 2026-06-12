Haberler

Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hollanda'daki Rosmalen Şampiyonası çeyrek finalinde Polonyalı Magda Linette'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda (Libema Açık) tek kadınlar çeyrek finalinde karşılaştığı Polonyalı Magda Linette'e 2-0 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvadaki maçta, klasmanın 60. basamağındaki Linette ile karşılaştı.

Korttan 2-0 (6-4, 6-2) mağlup ayrılan 24 yaşındaki milli tenisçi, WTA 250 düzeyindeki organizasyona veda etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

"Arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, iki başkanın kalemini kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
7 kişinin yaralandığı dolmuş kazasındaki şoför: Kız arkadaşımla sorun yaşamıştım

Dehşete düşüren görüntülere savunması da skandal
Hababam Sınıfı'nın efsane binası bankacıların yeni genel merkezi oluyor

Yeşilçam'ın unutulmaz okulu el değiştirdi: Paranın patronları aldı
Amedspor'a onay verildi: Bayrağı köprüye asılıyor

Amedspor'a onay çıktı! Bayrakları 2 gün boyunca orada dalgalanacak
Tarım işçilerini parka almadılar

Bir tek onları parka almadı! Gerekçesi ortalığı karıştıracak
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar

240 bin kişinin yaşadığı ilçede akla zarar yolsuzluk ağı

Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?