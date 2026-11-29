Milli tenisçi Tuncay Duran, ATP Challenger'da ilk tekler şampiyonluğunu kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli tenisçi Tuncay Duran, Ankara Challenger tekler finalinde Fransız Thomas Faurel'i 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ilk ATP Challenger şampiyonluğunu kazandı. 25 ülkeden 65 sporcunun katıldığı turnuvada Duran, ödülünü Atak Pro Spor Kulübü Başkanı Mesut Ulusu'dan aldı.
Atak Pro Ankara Challenger Erkekler Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Tuncay Duran, tekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonunun desteğiyle Atak Pro Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 25 ülkeden 65 sporcu mücadele etti.
Turnuvanın tekler finalinde Tuncay Duran ile 3 numaralı seribaşı Thomas Faurel karşı karşıya geldi.
Fransız rakibini 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden 22 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin ilk ATP Challenger tekler şampiyonluğunu kazandı.
Tuncay Duran, maçın ardından düzenlenen törende ödülünü Atak Pro Spor Kulübü Başkanı Mesut Ulusu'nun elinden aldı.