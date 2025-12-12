Milli Tenisçi İpek Soylu, Şırnak'ta öğrencilerle buluştu

MİLLİ tenisçi İpek Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilerle buluştuğu programda profesyonel tenis kariyerini sağlık sorunu nedeniyle sonlandırdığını belirterek, sporla ilgili projelerini sürdürdüğünü söyledi.

Silopi Koç İlkokulu'nda düzenlenen söyleşi ve öğrenci buluşmasına; Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Değer ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar katıldı. Silopi Halk Eğitim Merkezi tenis eğitmeni Şehmus Şalk'ın davetiyle söyleşiye katılan Milli Tenisçi İpek Soylu, sağlık sorunları nedeniyle Eylül 2022'de profesyonel tenis kariyerini noktaladığını belirterek, "Tenise çok küçük yaşta başladım. Aslında 28-29 yaşlarına kadar devam edebilecek bir potansiyelim vardı. Fakat bir sağlık sıkıntısı yaşadım. Bu nedenle devam edemedim. Bugün yaptığımız projeler sayesinde 'iyi ki sporun içinde kalmışım' diyorum. Spor, güzel kapılar açıyor" dedi.

'TALEP GELEN HER YERE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kente bu yıl ikinci kez geldiğini belirten Soylu, "Şehmus hocamızın vakfımıza yaptığı başvuru üzerine buradayız. Vakfımız, talep eden herkese imkanlar ölçüsünde destek olmaya çalışan bir yapıya sahip. Bugün de öğrencilerine destek olmak için geldik" diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Soylu, programın ardından Silopi Kapalı Spor Salonu'na geçerek çocuklarla tenis oynadı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.