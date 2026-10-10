Haberler

Milli tenisçi Ayla Aksu, Samsun Açık WTA 125'te 2-0'lık galibiyetle finale yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli tenisçi Ayla Aksu, Samsun Açık WTA 125'te 2-0'lık galibiyetle finale yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Açık WTA 125'te yarı finaller tamamlandı; milli tenisçi Ayla Aksu, Japon rakibi Himeno Sakatsume'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. İtalyan Lucrezia Stefanini de Rus Anna Blinkova'yı 2-0 mağlup etti; Ayla Aksu ile Stefanini yarın finalde karşılaşacak.

Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda yarı final karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun gözetiminde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Green Golf ve Tenis Kulübünde gerçekleştirilen Samsun Açık WTA 125, 25 ülkeden tenisçiyi bir araya getirdi.

Şampiyonanın 7. gününde tek kadınlarda milli tenisçi Ayla Aksu, Japon rakibi Himeno Sakatsume'yi, İtalyan Lucrezia Stefanini ise Rus Anna Blinkova'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Ayla Aksu ile Lucrezia Stefanini, yarın finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika

Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın servet verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
Harvard tarihinde bir ilk! Türk profesöre önemli görev

Harvard tarihinde bir ilk! Türk profesöre tarihi görev
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler

İki kardeşin cenazesini teslim alan amcadan yürek yakan sözler
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme

Vicdanları yaralayan kararla ilgili geri adım

Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak

Sigara almak eskisi gibi olmayacak! Bakan Memişoğlu yeni şartı duyurdu
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu